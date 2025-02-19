Милош Теодосич дисквалифицирован на три матча за угрозы в адрес судьи
Адриатическая лига отстранила Милоша Теодосича от участия в трех матчах.
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Милош Теодосич получил дисциплинарные санкции от Адриатической лиги после инцидента во время матча 20-го тура против «Будучности».
Теодосич дисквалифицирован на три матча за угрозы в адрес судьи во время игры. Кроме того, сербский игрок заплатит штраф в размере 7 500 евро.
Теодосич в нынешнем сезоне Адриатической лиги набирает 3,8 очка, 1,9 подбора и 4,3 передачи в среднем за матч. В настоящее время «Црвена Звезда» занимает 3-е место в турнирной таблице с результатом 16-4.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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