Милош Теодосич дисквалифицирован на три матча за угрозы в адрес судьи

Адриатическая лига отстранила Милоша Теодосича от участия в трех матчах.

Разыгрывающий «Црвены Звезды » Милош Теодосич получил дисциплинарные санкции от Адриатической лиги после инцидента во время матча 20-го тура против «Будучности ».

Теодосич дисквалифицирован на три матча за угрозы в адрес судьи во время игры. Кроме того, сербский игрок заплатит штраф в размере 7 500 евро.

Теодосич в нынешнем сезоне Адриатической лиги набирает 3,8 очка, 1,9 подбора и 4,3 передачи в среднем за матч. В настоящее время «Црвена Звезда» занимает 3-е место в турнирной таблице с результатом 16-4.