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Игрока сборной Украины сняли с поезда в Латвию и доставили в ТЦК

Игрока сборной Украины сняли с поезда в Латвию для отправки в военкомат.

Форвард сборной Украины Владимир Конев был снят с поезда, на котором ехал в Латвию для участия в матчах национальной команды в отборочном турнире чемпионата Европы.

Об этом сообщил Валерий Кондратьев, президент клуба «Днепр», за который выступает 35-летний баскетболист.

«Чемпионат Украины по баскетболу берет паузу в связи с решающими матчами отбора на финальную часть чемпионата Европы. Лучшие игроки «Днепра» Владимир Конев и Даниил Сипало, имея бронь от Министерства молодежи и спорта Украины, отправились в Латвию на отборочные игры. Однако по неизвестным причинам Конева сняли с поезда и доставили в ТЦК в Луцке для выяснения обстоятельств», – написал Кондратьев в соцсети.

21 февраля сборная Украины должна сыграть в Риге с командой Словении, 24 февраля – с командой Португалии.

Кондратьев обратился к министру спорта страны Матвею Бидному и главе Национального олимпийского комитета Украины Вадиму Гутцайту с просьбой разрешить ситуацию. Позднее он сообщил, что Конев возвращается в Днепр и не сможет сыграть за сборную в предстоящих матчах. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
logoсборная Украины
logoЕвробаскет-2025
происшествия
Владимир Конев
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