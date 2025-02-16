4

Стеф Карри: «Хотел бы публичной системы оценки судей, как статистика у игроков»

Стеф Карри пофантазировал насчет работы арбитров.

«Я бы хотел увидеть открытую публичную систему оценки судей, похожую на статистику игроков после каждого матча», – заявил разыгрывающий «Голден Стэйт».

«Все знакомы с тем, как работает HR, и никому не хотелось бы, чтобы их данные были опубликованы.

Мы приветствуем отзывы от игроков любого уровня. Дискуссия все время продолжается, мы постоянно работаем над улучшениями.

Игроки входят в состав нашего Комитета по проведению соревнований, все обсуждается напрямую. В том числе и с Ассоциацией игроков», – обрисовал положение вещей комиссионер лиги Адам Сильвер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBC Sports Bay Area
судьи
logoАдам Сильвер
logoНБА
logoСтефен Карри
logoГолден Стэйт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адам Сильвер: «Стефен Карри – мечта комиссионера»
1011 февраля, 18:15
Джимми Батлер – в «Голден Стэйт»! ГСВ идут в олл-ин, а «Майами» получили максимум за свою звезду
186 февраля, 07:58Трибуна
Стефен Карри и Сабрина Ионеску вновь сразятся в дуэли по трехочковым на Уик-энде всех звезд-2025
153 ноября 2024, 14:14
Рекомендуем
Главные новости
Адам Сильвер: «Не вижу причин, по которым переход «Миннесоты» к Лори и Родригесу не будет одобрен»
3сегодня, 11:40
Виктор Вембаньяма о трансфере Луки Дончича: «Все еще самый безумный обмен, который я видел»
1сегодня, 11:16
Дрэймонд Грин: «В нынешних матчах НБА нет содержания и смысла. Кто быстрее и точнее»
17сегодня, 10:40
Адам Сильвер о том, что сделал бы в роли игрока НБА: «Перестал бы жаловаться на судейство»
8сегодня, 10:21
«Выйдешь сам, или тебя вынести?». Фанат «Далласа» подумывает о судебном иске
5сегодня, 09:59
Кевин Пантер пропустит следующие три недели из-за травмы левого плеча
сегодня, 09:16
Энтони Эдвардс об отсутствии желания быть лицом лиги: «Слишком много ответственности, хочу оставаться собой»
7сегодня, 08:59
Энтони Эдвардс о следующем лице НБА: «Для этого у них есть Вембаньяма»
4сегодня, 08:47
Дрэймонд Грин: «Джимми Батлер стал для нас системой жизнеобеспечения. Впереди 27-матчевый плей-офф»
15сегодня, 08:36
Джо Маззулла: «Терпеть не могу большой перерыв в матче, хотел бы, чтобы его отменили»
6сегодня, 08:24
Ко всем новостям
Последние новости
Элайджа Прайс (7) из Фресно Стэйт побил рекорд Пола Джорджа (6) среди первокурсников в NCAA по количеству дабл-даблов
сегодня, 10:59
«Трапани Шарк» нацелился на Маттео Спаньоло из «Альбы»
сегодня, 09:33
Андрей Ведищев: «Мониторим рынок»
1вчера, 18:48
Горан Шашич: «Матч звезд Единой лиги ВТБ – лучший матч звезд в мире»
1вчера, 17:55
Президент «Пармы»: «Самсон Руженцев предварительно пропустит 4-5 недель»
2вчера, 17:02
Марко Тодорович покинул «Мурсию»
вчера, 16:19
Андрей Ведищев о Матче звезд Лиги ВТБ: «Это шоу, но в конце матча страсти будут кипеть»
вчера, 16:10
Илона Корстин: «Матч всех звезд Единой лиги ВТБ – для меня как личный ребенок»
1вчера, 14:39
Сергей Кущенко: «Идеология и философия Матча друзей заключается в том, чтобы протестировать то, что должно сработать на Матче звезд»
вчера, 14:33
Наталия Фураева о паузе в чемпионате: «Возможно проведем контрольные игры с нашей командой Суперлиги или кем‑то еще»
1вчера, 13:55
Рекомендуем