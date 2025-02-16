Стеф Карри: «Хотел бы публичной системы оценки судей, как статистика у игроков»

Стеф Карри пофантазировал насчет работы арбитров.

«Я бы хотел увидеть открытую публичную систему оценки судей, похожую на статистику игроков после каждого матча», – заявил разыгрывающий «Голден Стэйт ».

«Все знакомы с тем, как работает HR, и никому не хотелось бы, чтобы их данные были опубликованы.

Мы приветствуем отзывы от игроков любого уровня. Дискуссия все время продолжается, мы постоянно работаем над улучшениями.

Игроки входят в состав нашего Комитета по проведению соревнований, все обсуждается напрямую. В том числе и с Ассоциацией игроков», – обрисовал положение вещей комиссионер лиги Адам Сильвер .