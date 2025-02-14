Бен Симмонс набрал 12 очков, 8 подборов, 6 передач и 3 перехвата в первом матче за «Клипперс»

Бен Симмонс дебютировал за «Клипперс».

Защитник калифорнийцев набрал 12 очков, 8 подборов, 6 передач и 3 перехвата в первом матче за команду против «Юты» (120:116 ОТ).

За 27 минут австралиец реализовал 4 из 5 с игры, выйдя со скамейки.

Бен перешел в «Клипперс» после дедлайна, когда договорился о выкупе контракта с «Бруклином» и стал свободным агентом.