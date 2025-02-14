Бен Симмонс набрал 12 очков, 8 подборов, 6 передач и 3 перехвата в первом матче за «Клипперс»
Бен Симмонс дебютировал за «Клипперс».
Защитник калифорнийцев набрал 12 очков, 8 подборов, 6 передач и 3 перехвата в первом матче за команду против «Юты» (120:116 ОТ).
За 27 минут австралиец реализовал 4 из 5 с игры, выйдя со скамейки.
Бен перешел в «Клипперс» после дедлайна, когда договорился о выкупе контракта с «Бруклином» и стал свободным агентом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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