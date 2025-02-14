Захар Ведищев продолжит карьеру в Суперлиге
Захар Ведищев сменил команду.
Защитник (24 года, 196 см) стал игроком «Динамо» из Владивостока.
К новой команде баскетболист присоединится 18 февраля.
Ведищев перешел в «Енисей» из «Локо» прошлым летом, но получил ограниченное игровое время. На его счету 2,8 очка за 9,7 минуты в среднем в 21 матче Лиги ВТБ.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: bcdynamo25.ru
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