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Захар Ведищев продолжит карьеру в Суперлиге

Захар Ведищев сменил команду.

Защитник (24 года, 196 см) стал игроком «Динамо» из Владивостока

К новой команде баскетболист присоединится 18 февраля. 

Ведищев перешел в «Енисей» из «Локо» прошлым летом, но получил ограниченное игровое время. На его счету 2,8 очка за 9,7 минуты в среднем в 21 матче Лиги ВТБ.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: bcdynamo25.ru
Захар Ведищев
logoЕнисей
переходы
logoЕдиная лига ВТБ
суперлига Россия
Динамо-Владивосток
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