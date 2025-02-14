Захар Ведищев продолжит карьеру в Суперлиге

Захар Ведищев сменил команду.

Защитник (24 года, 196 см) стал игроком «Динамо» из Владивостока .

К новой команде баскетболист присоединится 18 февраля.

Ведищев перешел в «Енисей » из «Локо» прошлым летом, но получил ограниченное игровое время. На его счету 2,8 очка за 9,7 минуты в среднем в 21 матче Лиги ВТБ.