Куинн Кук завершит сезон в Китае за «Фуцзянь»

Куинн Кук будет выступать за «Фуцзянь».

Двукратный чемпион НБА заключил контракт с китайским клубом до конца текущего сезона.

Разыгрывающий защитник провел в НБА пять сезонов, набирая 6,4 очка в среднем за матч при 40,8% из-за дуги. В сезоне-2021/22 Кук сыграл шесть матчей за краснодарский «Локомотив-Кубань».