Куинн Кук: «Сегодня Дончич бросил свою команду. Хватит сравнивать его с Тейтумом»
Куинн Кук заявил, что пора перестать сравнивать Дончича с Тейтумом.
«Лука – один из моих любимых игроков, но сегодня я видел, как он бросил свою команду. Хватит сравнивать этого парня с Джейсоном Тейтумом. Между ними огромная разница», – написал бывший игрок НБА на своей странице в соцсети, но позже удалил пост.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBACentral в соцсети X
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