Куинн Кук: «Сегодня Дончич бросил свою команду. Хватит сравнивать его с Тейтумом»

Куинн Кук заявил, что пора перестать сравнивать Дончича с Тейтумом.

«Лука – один из моих любимых игроков, но сегодня я видел, как он бросил свою команду. Хватит сравнивать этого парня с Джейсоном Тейтумом . Между ними огромная разница», – написал бывший игрок НБА на своей странице в соцсети, но позже удалил пост.