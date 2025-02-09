Сиди Сиссоко продолжит карьеру в «Портленде»
Сиди Сиссоко определился с новой командой.
Форвард (20 лет, 198 см) подпишет двусторонний контракт с «Портлендом».
«Блэйзерс» отказались от защитника Тэйза Мура, чтобы освободить место для француза.
Сиссоко недавно был отправлен из «Сан-Антонио» в «Сакраменто», а затем игрока обменяли в «Вашингтон». «Уизардс» отчислили баскетболиста.
Сиди в 17 матчах сезона НБА набирает 1,3 очка за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
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