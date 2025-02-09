0

Сиди Сиссоко продолжит карьеру в «Портленде»

Сиди Сиссоко определился с новой командой.

Форвард (20 лет, 198 см) подпишет двусторонний контракт с «Портлендом».

«Блэйзерс» отказались от защитника Тэйза Мура, чтобы освободить место для француза.

Сиссоко недавно был отправлен из «Сан-Антонио» в «Сакраменто», а затем игрока обменяли в «Вашингтон». «Уизардс» отчислили баскетболиста.

Сиди в 17 матчах сезона НБА набирает 1,3 очка за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
переходы
Тэйз Мур
logoПортленд
logoНБА
Сиди Сиссоко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вашингтон» отчислил Сиди Сиссоко
96 февраля, 15:12
Йонас Валанчюнас перейдет в «Сакраменто»
186 февраля, 04:30
В трехстороннем обмене Де’Аарон Фокс перейдет в «Сан-Антонио», Зак Лавин – в «Сакраменто»
1573 февраля, 04:13
Оценки за четверть. Проверяем успешность главных трейдов лета в НБА
915 декабря 2024, 20:30Трибуна
Рекомендуем
Главные новости
Демаркус Казинс: «В НБА есть только один игрок, которого нельзя обменять – Вембаньяма»
313 минут назад
НБА. «Детройт» – «Шарлотт», «Хьюстон» – «Торонто», «Милуоки» сыграет с «Филадельфией»
155 минут назад
Стеф Карри о Джимми Батлере: «Моя полная противоположность: я доминирую на периметре, он в «краске». У нас хороший потенциал»
19сегодня, 11:09
Единая лига ВТБ. «Пари НН» сыграет с ЦСКА, УНИКС примет «Автодор» и другие матчи
6сегодня, 10:56Live
Маркус Смарт об обмене в «Вашингтон»: «Буду делиться опытом с молодыми игроками»
3сегодня, 10:48
Патрик Миллер из «Локо» исполнил сальто назад перед матчем
1сегодня, 10:29Видео
Торри Крэйг официально перешел в «Бостон» в качестве свободного агента
сегодня, 10:04
Джимми Батлер объяснил, почему на его майке в «Уорриорз» рядом с фамилией появилось «III»
25сегодня, 09:43Фото
«Мазафакер вывел команду в финал НБА». Гилберт Аренас раскритиковал Майкла Финли за эпизод с отнятым у Дончича пивом
9сегодня, 09:18Видео
Марк Кьюбан в разговоре с Биллом Гейтсом: «Представь, что ты уходишь из Microsoft, а они меняют Windows 11 на Windows 10»
20сегодня, 08:42Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» – «Колоссос», «Кардицас» сыграет с «Перистери»
сегодня, 10:36
ACB. «Форса Льейда» – «Реал», «Валенсия» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 09:54
Чемпионат Франции. «Страсбур» – «Монако», «Париж» сыграет с «Виллербаном»
сегодня, 08:52
Чемпионат Италии. «Венеция» против «Наполи», «Дертона» встретится с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 08:26
Чемпионат Турции. «Яловаспор» – «Тюрк Телеком», «Дарушафака» примет «Анадолу Эфес»
сегодня, 07:11
Отец Джа Морэнт был отправлен со своего места в 4-й четверти матча с «Тандер» за неуважительные высказывания в адрес судей
2сегодня, 06:45
Адриатическая лига. «Мега» против «Сплита», «Студентски центар» – КРКА
сегодня, 06:32
«Даллас» обновил клубный рекорд по блок-шотам в матче с «Рокетс» – 18
4сегодня, 05:57
Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» против «Милана», «Пистоя» встретится со «Скафати»
2вчера, 10:31
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» уступил «Бурку», «Дижон» проиграл «Нантеру» и другие результаты
вчера, 21:39
Рекомендуем