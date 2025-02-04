Стефон Касл и Келел Уэйр – новички января в НБА

НБА назвала лучших новичков января.

Ими стали защитник Стефон Касл («Сан-Антонио ») на Западе и центровой Келел Уэйр («Майами ») на Востоке.

На счету Касла 14,9 очка, 3,1 подбора и 3,6 передачи в среднем.

В активе Уэйра 13 очков и 6,9 подбора в среднем при 44,7% реализации бросков из-за дуги.

Касл занимает 1-е место в последнем рейтинге новичков НБА , Уэйр – 6-е.