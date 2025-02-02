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Чемпионат Турции. 27 очков Махмутоглу помогли «Фенербахче» победить «Яловаспор», «Анадолу Эфес» выиграл у «Бурсаспора» и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

27 очков Махмутоглу помогли «Фенербахче» победить «Яловаспор», «Анадолу Эфес» выиграл у «Бурсаспора».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Фенербахче – 15-1, Анадолу Эфес – 13-4, Тофаш – 13-4, Бешикташ – 12-5, Галатасарай – 10-6, Бахчешехир – 10-7, Мерсин – 10-7, Каршияка – 8-9, Бурсаспор – 7-10, Петким Спор – 7-10, Тюрк Телеком – 7-10, Бююкчекмедже – 6-11, Дарушафака – 6-11, Яловаспор – 4-13, Маниса – 4-13, Меркезефенди – 3-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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logoДарушафака
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