Франц Вагнер повторил рекорд Трэйси Макгрэйди по количеству очков в одной четверти за «Орландо»

Франц Вагнер повторил рекорд «Мэджик» по количеству очков в одной четверти.

Форвард «Орландо » набрал 25 очков в четвертой четверти матча против «Детройта » (121:113) и повторил рекорд клуба по количеству очков, набранных в одной четверти.

Рекорд был установлен Трэйси Макгрэйди , когда он набрал 25 очков во второй четверти матча против «Денвера» в 2003 году.

Вагнер завершил встречу с 32 очками. «Мэджик» переиграл «Пистонс» со счетом 42:32 в заключительной четверти и одержал 24-ю победу в сезоне.