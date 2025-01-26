Франц Вагнер повторил рекорд Трэйси Макгрэйди по количеству очков в одной четверти за «Орландо»
Франц Вагнер повторил рекорд «Мэджик» по количеству очков в одной четверти.
Форвард «Орландо» набрал 25 очков в четвертой четверти матча против «Детройта» (121:113) и повторил рекорд клуба по количеству очков, набранных в одной четверти.
Рекорд был установлен Трэйси Макгрэйди, когда он набрал 25 очков во второй четверти матча против «Денвера» в 2003 году.
Вагнер завершил встречу с 32 очками. «Мэджик» переиграл «Пистонс» со счетом 42:32 в заключительной четверти и одержал 24-ю победу в сезоне.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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