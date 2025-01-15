2

Франц Вагнер о возвращении в строй: «Сейчас необходимо набрать форму»

Франц Вагнер возобновил тренировки и работает над возвращением в строй.

«На данный момент проблема не в мышцах. Речь идет скорее о возвращении в форму, о том, чтобы выполнить все необходимые условия, прежде чем выйти на игру», – сказал центровой «Орландо».

Вагнер восстанавливается после разрыва косой мышцы живота и уже проводит бесконтактные тренировки.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Джейсона Бида в соцсети X
logoФранц Вагнер
травмы
logoОрландо
logoНБА
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Орландо» Джонатан Айзек: «Мы точно пройдем дальше в этом году»
513 января, 14:50
Кто может впервые попасть на Матч всех звезд НБА в 2025-м?
924 декабря 2024, 08:49Трибуна
Джамал Мозли о победе «Орландо»: «Это невозможно объяснить. Я такого не видел»
122 декабря 2024, 09:30
Мо Вагнер получил травму колена в первой четверти матча против «Майами»
222 декабря 2024, 04:13Видео
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Милуоки» примет «Орландо», «Денвер» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи
5 минут назад
«Такого никогда раньше не случалось». В конце лета «Майами» задержал зарплату Джимми Батлера на 10 дней
111 минут назад
Леброн Джеймс: «Кэвс» выглядят потрясающе. У них есть шанс выиграть еще один титул»
823 минуты назад
«Хьюстон» хочет выменять Девина Букера
632 минуты назад
Крис Хэйнс: «Пэт Райли и Джимми Батлер не общались друг с другом несколько месяцев»
49 минут назад
Джамал Кроуфорд стал комментатором на канале NBC Sports
сегодня, 14:54
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ – ЦСКА, «Зенит» примет «Пари Нижний Новгород» и другие матчи
1сегодня, 14:37Live
Леброн Джеймс: «Брайс сам принял решение играть за университет Аризона»
сегодня, 14:34
Гилберт Аренас: «Атланта» прятала Янниса Адетокумбо в подвале перед драфтом»
9сегодня, 14:20
Майка, которую Виктор Вембаньяма подарил юному болельщику в конце декабря, уже выставлена на аукцион
8сегодня, 13:57Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Тюрк Телеком» – «Гамбург», «Арис» сыграет с «Бурком» и другие матчи
сегодня, 10:38
Андреас Пистиолис: «В последнее время ЦСКА показывает хороший баскетбол»
сегодня, 04:20
Костас Папаниколау стал рекордсменом «Олимпиакоса» по количеству матчей в Евролиге
вчера, 20:25
Андрей Ведищев о победе над «Самарой»: «На характере вышли и сыграли более-менее приличный матч»
вчера, 18:29
Запрашиваемая цена за Йонаса Валанчюнаса может составить два пика второго раунда
3вчера, 16:12
«Филадельфия» подписала двусторонний контракт с Питом Нэнсом
1вчера, 16:06
«Нью-Йорк» намерен обменять Джерико Симса до дедлайна
6вчера, 13:47
Чемпионат Греции. «Колоссос» проиграл «Лавриону»
13 января, 20:59
«Как дела?». Ролик про любимое выражение тренера женской МБА набрал более миллиона просмотров в соцсетях
13 января, 20:20Видео
Чемпионат Турции. 24 очка Мура принесли «Дарушафаке» победу над «Бурсаспором»
13 января, 19:24
Рекомендуем