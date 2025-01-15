Франц Вагнер о возвращении в строй: «Сейчас необходимо набрать форму»

Франц Вагнер возобновил тренировки и работает над возвращением в строй.

«На данный момент проблема не в мышцах. Речь идет скорее о возвращении в форму, о том, чтобы выполнить все необходимые условия, прежде чем выйти на игру», – сказал центровой «Орландо ».

Вагнер восстанавливается после разрыва косой мышцы живота и уже проводит бесконтактные тренировки.