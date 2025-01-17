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Менеджер команды НБА: «Можно ввести «Правило Ишбии»: не проводить обмены полгода после покупки команды»

Менеджер НБА пошутил по поводу активности «Санз».

С момента приобретения Мэтом Ишбией в 2023 году клуб лишился большинства активов на ближайших драфтах. Команда потратила 3 пика 2-го раунда в недавнем обмене центрового Ника Ричардса и осталась с 1 выбором 1-го раунда в 2031 году и 2-го в 2025, доступными для дальнейших сделок.

Один из управленцев лиги пошутил в разговоре с ESPN: «Все знают о «Правиле Степиена» (нельзя остаться без двух пиков 1-го раунда подряд). Не знаю, как все обернется, но с учетом будущих итогов обмена Кевина Дюрэнта может быть предложено «Правило Ишбии», по которому новые владельцы не смогут проводить обмены в первые 6 месяцев после покупки команды».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Мэтью Ишбия
logoФиникс
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoНик Ричардс
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