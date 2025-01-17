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Тайрон Уоллес присоединился к «Галатасараю»

«Галатасарай» объявил о подписании Тайрона Уоллеса.

Американский защитник (30 лет, 196 см) продолжит карьеру в чемпионате Турции и Лиге чемпионов.

Уоллес отыграл 112 матчей в НБА, набирая 5,1 очка и 2,1 подбора в среднем, до переезда в Европу.

Баскетболист выступал за «Париж» и «Тюрк Телеком», а нынешний сезон начал в «Жальгирисе», но разорвал контракт по соглашению сторон по личным обстоятельствам.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Галатасарая»
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