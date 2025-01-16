Би Джей Джонсон выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Би Джей Джонсон травмировал плечо и выбыл на неопределенный срок.
Форвард «Локомотива-Кубань» Би Джей Джонсон выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной в матче против «Самары».
«После проведения диагностики в Москве был поставлен диагноз «повреждение суставной губы правого плечевого сустава». Игроку потребуется оперативное лечение. Сроки восстановления станут понятны после проведения операции», – рассказал начальник медслужбы «Локомотива-Кубань» Константин Шубин.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
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