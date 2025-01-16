Би Джей Джонсон травмировал плечо и выбыл на неопределенный срок.

Форвард «Локомотива-Кубань» Би Джей Джонсон выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной в матче против «Самары».

«После проведения диагностики в Москве был поставлен диагноз «повреждение суставной губы правого плечевого сустава». Игроку потребуется оперативное лечение. Сроки восстановления станут понятны после проведения операции», – рассказал начальник медслужбы «Локомотива-Кубань» Константин Шубин.