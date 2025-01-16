0

Би Джей Джонсон выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Би Джей Джонсон травмировал плечо и выбыл на неопределенный срок.

Форвард «Локомотива-Кубань» Би Джей Джонсон выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной в матче против «Самары».

«После проведения диагностики в Москве был поставлен диагноз «повреждение суставной губы правого плечевого сустава». Игроку потребуется оперативное лечение. Сроки восстановления станут понятны после проведения операции», – рассказал начальник медслужбы «Локомотива-Кубань» Константин Шубин.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
logoЛокомотив-Кубань
Би Джей Джонсон
logoЕдиная лига ВТБ
травмы
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА – Локомотив-Кубань где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Единая лига ВТБ 19 января
14 января, 22:04Пользовательская новость
Андрей Ведищев о победе над «Самарой»: «На характере вышли и сыграли более-менее приличный матч»
14 января, 18:29
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» разгромил «Самару» в гостях
514 января, 17:12
Миллер, Коновалов, Герасимов, Аврамович и Рейнольдс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
13 января, 06:15
Рекомендуем
Главные новости
«Они движутся в правильном направлении». Лу Уильямс считает, что «Кэвс» могут превзойти рекорд «Уорриорз» 2016 года
111 минут назад
Адам Сильвер о падении рейтингов НБА: «Молодежь не смотрит традиционное телевидение»
130 минут назад
Яннис Адетокумбо и Никола Йокич остаются лидерами голосования болельщиков на Матч всех звезд
648 минут назадФото
Сестра Яниса Тиммы рассказала, что Анна Седокова помогла оплатить его долг на сумму более 10 тысяч долларов
14сегодня, 17:53
Джимми Батлер и Микки Арисон встретятся сегодня в Майами
3сегодня, 17:38
Премьер-лига. Женщины. УГМК обыграл МБА, курское «Динамо» победило «Самару» и другие результаты
сегодня, 17:29
Евролига. «Милан» примет «Партизан», «Реал» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи
1сегодня, 16:54
НБА. «Оклахома» примет «Кливленд», «Сакраменто» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи
8сегодня, 16:35
«Голден Стэйт» интересуется Николой Вучевичем, Джоном Коллинзом, Йонасом Валанчюнасом и Робертом Уильямсом
16сегодня, 16:30
Деандре Джордан: «Когда Йокич просит включить песню, если это не сербская народная музыка, то это «Many Men» 50 Cent»
6сегодня, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Литкабелис» принимает «Цедевиту-Олимпию»
сегодня, 17:32Live
«Голден Стэйт» не хочет расставаться с Джонатаном Кумингой
6сегодня, 15:06
Илона Корстин о Матче звезд: «Выбирая wild card, учитывали и достижения в текущем чемпионате»
сегодня, 14:45
Донован Клинган пропустит как минимум неделю из-за растяжения
2сегодня, 14:13
Факундо Кампаццо – MVP 21-го раунда Евролиги
сегодня, 13:51
Велимир Перасович о победе над «Астаной»: «Сегодня главной целью было сохранить интенсивность и концентрацию»
1вчера, 19:59
Андреас Пистиолис о победе над МБА-МАИ: «Были очень собраны и мотивированы»
вчера, 19:14
Франц Вагнер о возвращении в строй: «Сейчас необходимо набрать форму»
3вчера, 15:10
Андреас Пистиолис: «В последнее время ЦСКА показывает хороший баскетбол»
вчера, 04:20
Костас Папаниколау стал рекордсменом «Олимпиакоса» по количеству матчей в Евролиге
14 января, 20:25
Рекомендуем