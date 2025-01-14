Андрей Ведищев о победе над «Самарой»: «На характере вышли и сыграли более-менее приличный матч»

Андрей Ведищев прокомментировал гостевую победу «Локо» над «Самарой» – 96:69.

«Рад, что мы выиграли. В Самаре всегда непросто играть, а у нас и дорога из Санкт-Петербурга была сложная. Но на характере мы вышли и сыграли более-менее приличный матч.

В Самаре не так просто выигрывать на самом деле. Проблемы «Самары» с составом? Нас, тренеров, они точно не расхолаживают. У команды не так, все равно, наверное, в подсознании есть какие-то мысли. Но мы держали концентрацию в течение матча. Соперник играет с нами на максимуме, и нам тоже нужно включаться, показывать свой уровень», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».