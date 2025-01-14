  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Андрей Ведищев о победе над «Самарой»: «На характере вышли и сыграли более-менее приличный матч»
0

Андрей Ведищев о победе над «Самарой»: «На характере вышли и сыграли более-менее приличный матч»

Андрей Ведищев прокомментировал гостевую победу «Локо» над «Самарой» – 96:69.

«Рад, что мы выиграли. В Самаре всегда непросто играть, а у нас и дорога из Санкт-Петербурга была сложная. Но на характере мы вышли и сыграли более-менее приличный матч.

В Самаре не так просто выигрывать на самом деле. Проблемы «Самары» с составом? Нас, тренеров, они точно не расхолаживают. У команды не так, все равно, наверное, в подсознании есть какие-то мысли. Но мы держали концентрацию в течение матча. Соперник играет с нами на максимуме, и нам тоже нужно включаться, показывать свой уровень», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
logoЕдиная лига ВТБ
logoАндрей Ведищев
logoСамара
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» разгромил «Самару» в гостях
1сегодня, 17:12
Миллер, Коновалов, Герасимов, Аврамович и Рейнольдс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 06:15
Владислав Емченко: «Саня Гудумак провел хороший матч, его можно развести на пиццу»
11 января, 18:58
Сергей Елевич: «У «Зенита» не было никакой защиты. 117 очков – это слишком»
111 января, 18:08
Рекомендуем
Главные новости
Брэндон Дженнингс: «Джейсон Тейтум не входит в Топ-5 игроков в истории «Селтикс»
5 минут назад
Стив Керр: «Если «Голден Стэйт» отдаст следующие 6 или 7 драфтов на произвол судьбы, это будет самым безответственным поступком»
222 минуты назад
Еврокубок. «Бешикташ» победил «Вулвз», «Литкабелис» проиграл «Валенсии» и другие матчи
33 минуты назадLive
Евролига. «Париж» – «Анадолу Эфес», «Реал» встретится с «Маккаби» и другие результаты
сегодня, 19:03Live
Тайлер Хирро о том, что Пэт Райли назвал его «хрупким»: «Принял его слова во внимание и использовал их как мотивацию»
1сегодня, 18:50
Томас Эртель: «Отклонил предложения команд Евролиги, таких как «Маккаби»
сегодня, 18:39
Стали известны еще восемь игроков, которые примут участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2025
сегодня, 18:14
Чендлер Парсонс: «Кобе Брайант не входит в тройку лучших всех времен в глазах большинства людей»
30сегодня, 17:50
Джимми Батлер на личной встрече с Пэтом Райли потребовал обмена и сказал, что не подпишет новый контракт с «Майами»
29сегодня, 17:35
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» разгромил «Самару» в гостях
1сегодня, 17:12
Ко всем новостям
Последние новости
Запрашиваемая цена за Йонаса Валанчюнаса может составить два пика второго раунда
3сегодня, 16:12
«Филадельфия» подписала двусторонний контракт с Питом Нэнсом
1сегодня, 16:06
«Нью-Йорк» намерен обменять Джерико Симса до дедлайна
5сегодня, 13:47
Чемпионат Греции. «Колоссос» проиграл «Лавриону»
вчера, 20:59
«Как дела?». Ролик про любимое выражение тренера женской МБА набрал более миллиона просмотров в соцсетях
вчера, 20:20Видео
Чемпионат Турции. 24 очка Мура принесли «Дарушафаке» победу над «Бурсаспором»
вчера, 19:24
«Милан» интересуется центровым Орландо Робинсоном
вчера, 15:47
Защитник «Партизана» Франк Ниликина пропустит минимум неделю и 2 матча Евролиги из-за травмы
вчера, 13:59
«Альба» заинтересована в переходе Тибора Пляйсса
вчера, 09:11
Чемпионат Италии. 33 очка Миротича помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию», «Виртус» был сильнее «Наполи» и другие результаты
12 января, 21:54
Рекомендуем