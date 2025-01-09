Дэмиан Лиллард о треке Лианджело Болла: «Зажигаю под него»
Дэмиан Лиллард высказался о треке Лианджело Болла «Tweaker».
«Я зажигаю под этот трек. Часто его слушаю, он напоминает мне атмосферу 2003-2004 годов.
Я зажигаю под него, как я уже сказал, это хит. И как артист, я должен уважать творчество других людей, и когда что-то выстреливает, это выстреливает. Так что, я уважаю это и всегда рад успеху других людей.
Я рад за него, это крутой трек. Он звучит повсюду», – сказал звездный разыгрывающий «Милуоки», выступающий в качестве рэпера под псевдонимом Dame D.O.L.L.A.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Uproxx
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