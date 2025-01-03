Адриатическая лига. «Сплит» примет «Задар»
Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Адриатической лиги.
«Сплит» примет «Задар» в хорватском дерби.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 12-2, Партизан Сербия – 12-2, Будучность Черногория – 11-2, Дубай ОАЭ – 11-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-5, Мега Сербия – 7-6, Цедевита-Олимпия Словения – 7-7, ФМП Сербия – 7-7, Спартак Суботица Сербия – 6-6, Задар Хорватия – 6-7, Сплит Хорватия – 6-8, Борац Чачак Сербия – 4-8, КРКА Словения – 4-10, Студентски центар Черногория – 4-10, Цибона Хорватия – 2-12, Морнар Бар Черногория – 1-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем