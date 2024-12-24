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«Все нафик!» Алекса Аврамович на русском языке поздравил с Новым годом и призвал покупать билеты на матч в качестве подарка

Алекса Аврамович продемонстрировал прогресс в русском языке .

Защитник ЦСКА поздравил с Новым годом и призвал покупать билеты на матч Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» в качестве подарка.

После перехода в московскую команду в межсезонье-2024 сербский баскетболист сказал, что собирается учить русский.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ВК ПБК ЦСКА
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