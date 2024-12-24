«Все нафик!» Алекса Аврамович на русском языке поздравил с Новым годом и призвал покупать билеты на матч в качестве подарка

Алекса Аврамович продемонстрировал прогресс в русском языке .

Защитник ЦСКА поздравил с Новым годом и призвал покупать билеты на матч Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» в качестве подарка.

После перехода в московскую команду в межсезонье-2024 сербский баскетболист сказал, что собирается учить русский.