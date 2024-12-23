«Монако» планирует расторгнуть контракт с Фурканом Коркмазом

Фуркан Коркмаз в ближайшее время должен стать свободным агентом.

«Монако », как ожидается, расторгнет контракт с турецким экс-игроком НБА.

Легкий форвард (27 лет, 201 см) стал одним из главных подписаний клуба в межсезонье, но принял участие всего в трех матчах Евролиги .

В конце ноября Коркмаз выбыл на несколько недель из-за перелома копчика.

Турецкий баскетболист рассмотрит варианты в Евролиге, а также среди других европейских команд.