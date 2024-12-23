«Монако» планирует расторгнуть контракт с Фурканом Коркмазом
Фуркан Коркмаз в ближайшее время должен стать свободным агентом.
«Монако», как ожидается, расторгнет контракт с турецким экс-игроком НБА.
Легкий форвард (27 лет, 201 см) стал одним из главных подписаний клуба в межсезонье, но принял участие всего в трех матчах Евролиги.
В конце ноября Коркмаз выбыл на несколько недель из-за перелома копчика.
Турецкий баскетболист рассмотрит варианты в Евролиге, а также среди других европейских команд.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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