Запланированный на пятницу дебют Макса Струса в сезоне откладывается

Макс Струс пока не готов вернуться в строй после травмы.

Форвард «Кливленда » должен был дебютировать в сезоне-24/25 в пятницу в домашнем матче против «Вашингтона». Инсайдерская информация не подтвердилась – клуб занес баскетболиста в список травмированных с пометкой «не сыграет» из-за растяжения связок голеностопа.

Струс пропустил начало сезона из-за серьезного растяжения связок голеностопного сустава, которое он получил во время индивидуальной тренировки в середине октября.

В прошлом сезоне Струс набирал 12,2 очка, 4,8 подбора и 4 передачи в среднем за встречу.