Айзек Окоро пропустит не менее двух недель из-за травмы плеча

Айзек Окоро выбыл как минимум на две недели.

Свингмен «Кливленда » Айзек Окоро пропустит не менее двух недель из-за растяжения акромиально-ключичного сустава правого плеча. Игрок травмировался во время третьей четверти матча против «Бруклина» 16 декабря. Окоро занимает второе место в лиге по проценту реализации трехочковых – 49,2.