Айзек Окоро пропустит не менее двух недель из-за травмы плеча
Айзек Окоро выбыл как минимум на две недели.
Свингмен «Кливленда» Айзек Окоро пропустит не менее двух недель из-за растяжения акромиально-ключичного сустава правого плеча.
Игрок травмировался во время третьей четверти матча против «Бруклина» 16 декабря.
Окоро занимает второе место в лиге по проценту реализации трехочковых – 49,2.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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