0

Премьер-лига. Женщины. «Енисей» – «Надежда», «Самара» примет «Спарту энд К»

Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

Красноярский «Енисей» сыграет с оренбургской «Надеждой», «Самара» примет подмосковную «Спарту энд К».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига 

Енисей – Надежда

9 декабря. 15:00

Самара – Спарта энд К

9 декабря. 17:00

Положение команд: УГМК – 10-0, МБА – 8-3, Динамо Курск – 7-3, Надежда – 6-4, Енисей – 5-4, Ника – 5-5, Самара – 4-5, Динамо Новосибирск – 4-6, Нефтяник – 3-8, Динамо Москва – 2-8, Спарта энд К – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.  

Опубликовал: Валерий Левкин
logoНадежда жен
Самара жен
чемпионат России жен
logoСпарта энд К жен
Енисей жен
результаты
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Премьер-лига. Женщины. УГМК в гостях разгромил «Нику», «Надежда» разобралась с «Нефтяником» и другие результаты
30 ноября, 21:55
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил «Енисей», новосибирское «Динамо» нанесло первое поражение МБА и другие результаты
27 октября, 18:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Майк Браун 26 раз повторил «владение за владением» во время пресс-конференции
5 минут назадВидео
Единая лига ВТБ. «Автодор» – УНИКС, «Пари Нижний Новгород» примет «Самару»
20 минут назад
Патрик Беверли пропустит 6 недель из-за травмы бедра
сегодня, 05:41
Джоэл Эмбиид вернулся в строй и оформил дабл-дабл – 31 очко и 12 подборов против «Чикаго»
1сегодня, 05:27Видео
Джоэл Эмбиид о том, как прошли последние месяцы: «Крайне удручающе. Травмы нет, только отек. Пытались понять, что делать»
сегодня, 05:16
Эван Мобли травмировал голеностоп, но не должен пропустить много времени
сегодня, 05:03
НБА. Трипл-дабл Макси помог «Филадельфии» победить «Чикаго», «Голден Стэйт» оказался сильнее «Миннесоты» и другие результаты
157сегодня, 04:50
Никола Йокич набрал 48 очков, 14 подборов и 8 передач в победном матче с «Атлантой»
23сегодня, 04:43Видео
Леброн Джеймс пропустил первый матч в сезоне
4сегодня, 04:29
Крис Пол обошел Джейсона Кидда и вышел на 2-е место в истории НБА по передачам
19сегодня, 04:13Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Дрэймонд Грин показал жест Стефа Карри после данка в концовке матча с «Миннестой»
30 минут назадВидео
Серж Ибака и Дилан Озетковски сцепились после борьбы за подбор
50 минут назадВидео
«Лейкерс» и «Клипперс» впервые за 25 лет в один день провели домашние матчи
1сегодня, 05:56
Адриатическая лига. «Партизан» разгромил «Игокеа» и увеличил серию до 11-0, «Цедевита-Олимпия» обыграла «Спартак Суботица»
вчера, 21:08
Чемпионат Франции. «Париж» набрал 12 безответных очков в овертайме и победил «Монако», «Виллербан» разобрался с «Лиможем»
2вчера, 20:53
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» победил «Панионис» и продлил серию до 9-0, «Олимпиакос» на выезде обыграл «Колоссос»
вчера, 20:49
Джейлен Смит забросил с центра площадки под сирену
вчера, 20:26Видео
Чемпионат Турции. 26 очков Рида помогли «Тофашу» победить «Анадолу Эфес», «Фенербахче» выиграл в гостях у «Тюрк Телекома»
вчера, 20:17
Чемпионат Италии. «Виртус» выиграл у «Милана» в гостях и прервал серию из пяти поражений, «Скафати» уступил «Тренто» и другие результаты
1вчера, 19:26
«Скоро». Эмони Бэйтс опубликовал фотографии с тренировки
2вчера, 19:20Фото