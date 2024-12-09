Премьер-лига. Женщины. «Енисей» – «Надежда», «Самара» примет «Спарту энд К»
Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
Красноярский «Енисей» сыграет с оренбургской «Надеждой», «Самара» примет подмосковную «Спарту энд К».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – Надежда
9 декабря. 15:00
Самара – Спарта энд К
9 декабря. 17:00
Положение команд: УГМК – 10-0, МБА – 8-3, Динамо Курск – 7-3, Надежда – 6-4, Енисей – 5-4, Ника – 5-5, Самара – 4-5, Динамо Новосибирск – 4-6, Нефтяник – 3-8, Динамо Москва – 2-8, Спарта энд К – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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