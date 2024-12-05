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Алексей Швед может быть отчислен из «Шаньси»

«Шаньси» может расстаться с Алексеем Шведом.

В состав китайского клуба раньше запланированного возвращается травмированный «большой» Фалль Файе. Его место занял российский защитник после возвращения в клуб.

По сообщению китайских СМИ, позиция Шведа остается наименее прочной среди легионеров, один из которых является лишним в заявке команды по правилам чемпионата.

Информации по дальнейшему возможному статусу баскетболиста после вывода из ротации пока нет.

Швед набирал 6,4 очка, 2,4 подбора и 4,4 передачи за 11,5 минуты в среднем в 5 матчах китайского чемпионата.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
logoАлексей Швед
Шаньси
чемпионат Китая
возможные переходы
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