Алексей Швед может быть отчислен из «Шаньси»
«Шаньси» может расстаться с Алексеем Шведом.
В состав китайского клуба раньше запланированного возвращается травмированный «большой» Фалль Файе. Его место занял российский защитник после возвращения в клуб.
По сообщению китайских СМИ, позиция Шведа остается наименее прочной среди легионеров, один из которых является лишним в заявке команды по правилам чемпионата.
Информации по дальнейшему возможному статусу баскетболиста после вывода из ротации пока нет.
Швед набирал 6,4 очка, 2,4 подбора и 4,4 передачи за 11,5 минуты в среднем в 5 матчах китайского чемпионата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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