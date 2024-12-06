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Чендлер Парсонс: «Мы сомневаемся в «Рокетс» и «Кавальерс» после таких поражений, потому что они пока ничего не добились»

Чендлер Парсонс склонен по-разному оценивать команды.

«Хьюстон» уступил «Голден Стэйт» и «Сакраменто», «Кавальерс» недавно дважды проиграли «Атланте». Команды, идущие в группе лидеров своих конференций, столкнулись с переоценкой своих перспектив со стороны некоторых экспертов и зрителей.

«Когда команды вроде «Рокетс» или «Кэвз» проигрывают, мы испытываем сомнения, потому что еще не видели от них побед в серьезных матчах. Это очень небольшой успешный отрезок. Поэтому многие сомневаются в их статусе «контендеров».

Когда такое происходит с «Мэверикс», «Уорриорз» или «Селтикс», нам куда проще отнести это на счет неудачного матча, потому что эти команды проверены временем.

«Рокетс» находятся на подъеме, они все делают правильно, но мне кажется, что им все еще не хватает одного игрока для полноценного состава, и у них куча активов, которые можно использовать для решения этой проблемы», – заявил ведущий подкаста Run It Back.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
logoХьюстон
logoДаллас
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logoКливленд
logoГолден Стэйт
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