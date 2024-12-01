Стеф Карри: «Наш состав должен быть более предсказуемым. Возможно, стоит уменьшить основную ротацию на пару человек»

Стеф Карри порассуждал о ротации «Голден Стэйт» после проигрыша «Финиксу».

«Это часть НБА. Сложно предсказать, что случится дальше. У нас уникальная ситуация в команде. Наша философия «количественного превосходства». Хочется, чтобы она работала, чтобы доказала свою состоятельность. Но мы проиграли 4 матча, так что необходимо адаптироваться, что бы это ни значило. Нужно быть готовым делать то, чего требуют тренеры. Если ты не получаешь игровое время, нужно оставаться полностью готовым. Это невероятно тяжело. Для любого игрока. Работа тренеров – принимать эти решения, а мы должны помочь им. Если ты не играешь, не жалуйся, не разрушай обстановку в раздевалке, это никому не помогает, включая тебя.

Надеюсь, что мы сможем вернуть ситуацию в то русло, когда все будут довольны.

Тяжело войти в игровой ритм. Наш состав должен быть более предсказуемым от матча к матчу, чтобы парни поймали темп. Возможно, стоит уменьшить основную ротацию на пару человек.

Не знаю, что сегодня стало ключевым. Ротация, исполнение или отсутствие ритма. Но нам нужно скорректировать игру», – заключил лидер «Уорриорз».