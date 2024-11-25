Харрисон Барнс и Яннис Адетокумбо стали игроками недели в своих конференциях НБА

НБА выбрала игроков недели.

Ими стали форварды Харрисон Барнс («Сан-Антонио ») на Западе и Яннис Адетокумбо («Милуоки ») на Востоке.

На счету Барнса 22,3 очка и 8,7 подбора в среднем при точности в 61,8% с игры. «Сперс» одержали 3 победы в 3 матчах.

Адетокумбо набирал 32,5 очка, 10,8 подбора и 7,3 передачи в среднем и помог своей команде выиграть 4 раза подряд, поднявшись в зону плей-офф.