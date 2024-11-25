Харрисон Барнс и Яннис Адетокумбо стали игроками недели в своих конференциях НБА
НБА выбрала игроков недели.
Ими стали форварды Харрисон Барнс («Сан-Антонио») на Западе и Яннис Адетокумбо («Милуоки») на Востоке.
На счету Барнса 22,3 очка и 8,7 подбора в среднем при точности в 61,8% с игры. «Сперс» одержали 3 победы в 3 матчах.
Адетокумбо набирал 32,5 очка, 10,8 подбора и 7,3 передачи в среднем и помог своей команде выиграть 4 раза подряд, поднявшись в зону плей-офф.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Сommunications в сети X
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