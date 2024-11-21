Виталий Фридзон: «ЦСКА и «Зенит» выглядят фаворитами в Единой лиге ВТБ»
Виталий Фридзон назвал ЦСКА и «Зенит» фаворитами этого сезона Лиги ВТБ.
«Борьба в Единой лиге интересная, супер, все хорошо. Мне все очень нравится. При этом, как я предполагал перед стартом сезона, выделяются четыре клуба, которые занимают высокие позиции в чемпионате.
На старте сезона очень хорошо играл «Локомотив», сейчас он чуть‑чуть сдал. Конечно, сложная логистика здесь где‑то сказалась. А вот ЦСКА сейчас играет очень здорово, показывает идеальный баскетбол. Но и «Зенит» прибавил очень сильно. Думаю, что пока обе эти команды выглядят фаворитами», — сказал бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной России.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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