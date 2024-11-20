Георгий Жбанов: «Могу сравнить Дуэйна Бэйкона с Марио Хезоней»
Георгий Жбанов оценил промежуточные итоги сезона для «Зенита».
– Дуэйн Бэйкон в последних матчах показывает высокую статистику. И по ощущениям набор очков дается ему достаточно легко. У вас были партнеры, кто был сильнее в индивидуальной игре?
– Могу сравнить Дуэйна с Марио Хезоней, который точно не менее талантливый игрок. Особенно если брать игру один на один.
– Как бы вы оценили командную химию команды, учитывая, что летом состав обновился наполовину?
– Работаем. Пока еще сыграны не на 100 процентов, но мы где-то рядом.
– Как оцените первую треть регулярки для «Зенита»: 13 побед и два поражения?
– Плохо, что вообще есть поражения. Вполне могли их избежать. В остальном могу сказать, что стараемся наслаждаться баскетболом, играть друг за друга, за наших болельщиков.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
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