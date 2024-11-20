Георгий Жбанов: «Могу сравнить Дуэйна Бэйкона с Марио Хезоней»

Георгий Жбанов оценил промежуточные итоги сезона для «Зенита».

– Дуэйн Бэйкон в последних матчах показывает высокую статистику. И по ощущениям набор очков дается ему достаточно легко. У вас были партнеры, кто был сильнее в индивидуальной игре?

– Могу сравнить Дуэйна с Марио Хезоней, который точно не менее талантливый игрок. Особенно если брать игру один на один.

– Как бы вы оценили командную химию команды, учитывая, что летом состав обновился наполовину?

– Работаем. Пока еще сыграны не на 100 процентов, но мы где-то рядом.

– Как оцените первую треть регулярки для «Зенита»: 13 побед и два поражения?

– Плохо, что вообще есть поражения. Вполне могли их избежать. В остальном могу сказать, что стараемся наслаждаться баскетболом, играть друг за друга, за наших болельщиков.