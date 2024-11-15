«Чикаго», «Атланта» и «Сакраменто» лидируют в НБА по скорости розыгрыша атак
«Буллз» быстрее всех в лиге избавляются от мяча.
«Атланта» и «Сакраменто» замыкают тройку команд, наиболее оперативно разыгрывающих атакующие владения. Среди лидеров «Чикаго» ускорил темп больше всего.
В ряду других команд, значительно сокративших время на атаку, – «Мемфис», «Кливленд» и «Денвер».
Небольшую тенденцию к ускорению также демонстрируют «Никс», которые все равно остаются последними среди всех клубов НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Оуэна Филлипса
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