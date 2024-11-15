«Чикаго», «Атланта» и «Сакраменто» лидируют в НБА по скорости розыгрыша атак

«Буллз» быстрее всех в лиге избавляются от мяча.

«Атланта » и «Сакраменто » замыкают тройку команд, наиболее оперативно разыгрывающих атакующие владения. Среди лидеров «Чикаго » ускорил темп больше всего.

В ряду других команд, значительно сокративших время на атаку, – «Мемфис », «Кливленд » и «Денвер».

Небольшую тенденцию к ускорению также демонстрируют «Никс», которые все равно остаются последними среди всех клубов НБА.