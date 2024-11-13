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Йовица Арсич о причинах поражения от «Локо»: «Очень много промахов с открытых бросков и глупых ошибок в простых передачах»

Йовица Арсич назвал причины поражения «Енисея» от «Локомотива-Кубань» – 70:73.

«На мой взгляд, это была интересная игра для просмотра, думаю те, кто ее смотрел получили удовольствие. Говоря о нас, во многих моментах играли хорошо, к сожалению, недостаточно хорошо для победы.

Для того, чтобы одолеть одну из сильнейших команд Лиги ВТБ, которой является «Локомотив-Кубань», нужно гораздо лучше бросать. Сегодня у нас было очень много промахов с открытых бросков, очень много глупых ошибок в простых передачах, особенно в быстрых переходах, что позволило соперникам взять игру под свой контроль в концовке и уверенно довести до победы.

Нам нужно быть более собранным, принимать более правильные решения в концовках, чего сегодня не хватало моим игрокам, некоторые из них были не то, чтобы расслаблены, но недостаточно собраны», – сказал главный тренер «Енисея».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
logoЕнисей
Йовица Арсич
logoЕдиная лига ВТБ
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