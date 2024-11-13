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Андрей Ведищев: «Считаю «Енисей» претендентом на попадание в плей-офф»

Андрей Ведищев поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Енисеем».

«Енисей», на мой взгляд, сильно прибавил после того, как мы играли с ними в первом матче сезона. Их тренерский штаб проводит очень хорошую работу: из не самого звездного состава они сделали сильную команду, которая очень хорошо играет командную работу защиту, здорово двигает мяч. Я считаю их претендентом на попадание в плей-офф.

От своей команды в этом матче я буду требовать, в первую очередь, дисциплины. Нам надо будет без поспешных действий искать возможности в атаке. И внимательно играть в защите», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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