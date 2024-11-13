Андрей Ведищев: «Считаю «Енисей» претендентом на попадание в плей-офф»
Андрей Ведищев поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Енисеем».
«Енисей», на мой взгляд, сильно прибавил после того, как мы играли с ними в первом матче сезона. Их тренерский штаб проводит очень хорошую работу: из не самого звездного состава они сделали сильную команду, которая очень хорошо играет командную работу защиту, здорово двигает мяч. Я считаю их претендентом на попадание в плей-офф.
От своей команды в этом матче я буду требовать, в первую очередь, дисциплины. Нам надо будет без поспешных действий искать возможности в атаке. И внимательно играть в защите», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости