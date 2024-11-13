Андрей Ведищев о победе над «Енисеем»: «Непростая игра с равными шансами на успех»
Андрей Ведищев прокомментировал тяжелую победу «Локо» над «Енисеем» – 73:70.
«Это была непростая игра с равными шансами на успех, хорошо, что мы выиграли этот матч. «Енисей» играл очень активно, командно, жестко и, как мне кажется, это был равный матч.
Мы начали игру не так агрессивно, как хотели. Я пытался искать в составе ребят, которые могут выйти с лучшей энергией, чем те, кто был на площадке. Но в конце, как раз за счет более длинной скамейки нам удалось выиграть матч», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости