Андрей Ведищев о победе над «Енисеем»: «Непростая игра с равными шансами на успех»

Андрей Ведищев прокомментировал тяжелую победу «Локо» над «Енисеем» – 73:70.

«Это была непростая игра с равными шансами на успех, хорошо, что мы выиграли этот матч. «Енисей » играл очень активно, командно, жестко и, как мне кажется, это был равный матч.

Мы начали игру не так агрессивно, как хотели. Я пытался искать в составе ребят, которые могут выйти с лучшей энергией, чем те, кто был на площадке. Но в конце, как раз за счет более длинной скамейки нам удалось выиграть матч», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».