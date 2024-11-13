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Андрей Ведищев о победе над «Енисеем»: «Непростая игра с равными шансами на успех»

Андрей Ведищев прокомментировал тяжелую победу «Локо» над «Енисеем» – 73:70.

«Это была непростая игра с равными шансами на успех, хорошо, что мы выиграли этот матч. «Енисей» играл очень активно, командно, жестко и, как мне кажется, это был равный матч.

Мы начали игру не так агрессивно, как хотели. Я пытался искать в составе ребят, которые могут выйти с лучшей энергией, чем те, кто был на площадке. Но в конце, как раз за счет более длинной скамейки нам удалось выиграть матч», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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