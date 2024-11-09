Егор Демин набрал 20 очков, 5 подборов и 7 передач во втором матче в NCAA

Егор Демин провел второй матч в NCAA .

18-летний россиянин в пятницу набрал 20 очков (8/11 с игры), 5 подборов и 7 передач. Университет Бригама Янга с Егором в составе на домашней арене переиграл Калифорнию Риверсайд – 86:80.

В дебютной встрече в NCAA на счету разыгрывающего 18 очков, 11 передач, 4 подбора и 4 перехвата.