Эксперт Тони Джонс: «На следующем драфте точно есть пять игроков, которые лучше Егора Демина?»

Эксперт Тони Джонс оценил игру Егора Демина.

«На следующем драфте точно есть пять игроков, которые лучше Егора Демина ?» – написал журналист The Athletic.

18-летний россиянин в пятницу набрал 20 очков, 5 подборов и 7 передач. Университет Бригама Янга с Егором в составе на домашней арене переиграл Калифорнию Риверсайд – 86:80.

В дебютной встрече в NCAA на счету Демина 18 очков, 11 передач, 4 подбора и 4 перехвата.