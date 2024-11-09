«Детская версия Тони Кукоча». Егор Демин разрывает студентов – 20+7, данк и передача от щита

После впечатляющего дебюта Егор Демин стал главным героем недели в NCAA.

От восторга заходились не только те, кто пишут о студенческом баскетболе: например, на nbadraft.net российского защитника сравнили с Тони Кукочем из-за «плавности движений, шикарного видения площадки и уровня передач при таких габаритах». Главный тренер Риверсайда, сегодняшнего соперника университета Бригама Янга, Майк Мэгпайо в предматчевых интервью тоже захлебывался от комплиментов: «Австралийцы в нашей команде уже называют Демина Джошем Гидди. Я же предпочитаю сравнивать его с Дончичем или с Пенни Хардуэем. Этот парень очень хорош».

Мэгпайо не остановился и во время игры.

В большем перерыве его спросили: «Тренер, как вы планируете помешать Егору Демину в «краске»?

Он ответил: «Молиться. Я не знаю даже… он очень крут ».

В общем, уже во втором матче Демину нужно было соответствовать принципиально новому уровню ожиданий. Что он, в принципе, и сделал – за 31 минуту набрал 20 очков, 8 из 11 с игры (промахи только из-за дуги), отдал 7 передач при 2 потерях и собрал 5 отскоков .

Матч против Риверсайда получился принципиально другим и для университета Бригама Янга, и для самого Демина.

Защита нового соперника была нацелена на то, чтобы минимизировать урон от передач российского защитника – то есть не давать бежать и закрыть дугу. С обеими задачами подопечные Мэгпайо прекрасно справились: в матче не было ни пасов Демина на другую половину (разве что одна, завершившаяся потерей), ни парашютов. Демин все равно мог преодолеть отметку в 10 передач, но его партнеры сегодня не реализовывали те немногие открытые ситуации, которые он им создавал: у них совсем не пошло из-за дуги – 4 из 17 .

Университету Бригама Янга потребовалось время, чтобы приспособиться к такой обороне оппонента.

«В начале игры было тяжеловато против их «дропа», потому что у них огромный парень стоял под щитом , – объяснил Демин. – Мне показалось, что в начале мы не очень уверенно действовали, но затем нашли способ играть против их пик-н-ролльной защиты. И все же победили».

Самому Демину тоже потребовалось время, чтобы освоиться.

На своей половине ему было проще по сравнению с первым матчем: его не выцеливали, ему не приходилось страдать от врываний своего визави. Практически всю игру он дежурил на слабой стороне, но в тех моментах, когда было нужно, отработал без проблем: несколько раз успевал на ногах против проходов и не давал себя обыграть в посте. Там же в посте он получил свой единственный фол, после чего его заменили – Демин настаивал, что не нарушал правила, но руку все же опустил.

На другой половине он на этот раз гораздо чаще действовал без мяча, и ничего полезного из этого не выходило. Не вполне понятно, было ли это следствием гипервнимания соперников к нему или университет Бригама Янга постарался таким образом диверсифицировать нападение и немного уйти от всестороннего влияния Демина. Как бы то ни было, но здесь у команды Кевина Янга возникли сложности: на минутах без Демина она ощутимо проседала, а если атака шла не через него, то через Ричи Сондерса, который в этом матче атаковал не очень эффективно (4 из 9 внутри дуги). Прошлогодний лидер задней линии Дэллин Холл по-прежнему лечится, и глубины явно не хватает.

Очевидный же недостаток у Демина в этом матче был один: он шесть раз вставал на линию штрафных и реализовал всего 2 штрафных .

«Это был хороший тест после первой легкой игры, мы получили возможность прочувствовать уровень этой лиги, – сказал Демин после матча. – У нас не все получалось, но мы приспособились и нашли способ победить. Ну, и я открыл для себя, что надо больше работать над штрафными. Да, мы все что-то узнали о себе сегодня ».

Вся команда промазала аж 12 штрафных.

Однако Демин слишком хорош, а Кевин Янг слишком опытен, чтобы не решить проблемы с течением игры. Раз Риверсайд закрыл периметр, то акценты в игре российского плеймейкера скорректировали – он стал охотнее искать пути к кольцу. Результат такой агрессивной игры – 6 из 6 в «краске», включая смачный данк под конец первой половины. «Я даже не знаю, что там случилось – так быстро все произошло, – объяснил Демин. – Я перевел мяч за спиной, смотрю – передо мной никого нет, ну, я пошел и положил сверху. Только и увидел, что чей-то затылок».

Из таких же проходов родились и большинство сегодняшних передач – теперь не на дугу, а прямо в руки центровых: Кейты и Траоре. Из совсем нового – в одном эпизоде Демин попытался обыграть своего оппонента спиной и забил, используя преимущество в росте.

Университет Бригама Янга набрал очень впечатляющие 48 очков в «краске».

«Демин – это комбинация габаритов, дриблинга и интеллекта, – отметил после игры Кевин Янг. – Поначалу он излишне суетился, но потом игра для него замедлилась. Сегодня он тоже сделал несколько бросков, которые мне не очень понравились, но он закончил с 8 из 11, так что я не могу сильно на него сердиться. Он – большой талант и очень хорошо чувствует баскетбол, но особенным его делает именно комбинация габаритов, дриблинга и интеллекта .

Он очень хорош, набрать 20 очков и 7 передач с 2 потерями против такой зубастой командой, это высокий уровень эффективности. В последних двух матчах он вообще суперэффективен. Думаю, что это очень здорово, учитывая, какой объем работы ему приходится проделывать сейчас, когда у нас столько травмированных, особенно в такой напряженной игре. В концовке он несколько раз здорово сыграл и вырвал для нас победу».

Самым обсуждаемым моментом встречи стал один из проходов Демина. Он пробрался внутрь, ударил мяч об щит, так что тот отскочил на врывающегося Траоре. Статистики на арене сразу же разобрались – засчитали это как передачу, а не как промах.

Фото: byucougars.com