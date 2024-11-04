Школьники не получили от блогера 4 миллиона рублей за выбегание на площадку в матче Лиги ВТБ и заплатили 500 тысяч штрафа

13 марта 2 школьника выбежали на паркет во время матча «Самара» – «Астана».

По информации телеграм-канала «Baza», блогер обещал подросткам 4 миллиона рублей за эту акцию. Школьники были задержаны и переданы полиции.

«Самара» была оштрафована на 500 тысяч рублей за недостаточное обеспечение безопасности и стребовала компенсацию с родителей, которые вынуждены были взять кредиты. Дополнительно семьи оплатили по 3 тысячи рублей штрафа в связи с административным правонарушением.

Школьники некоторое время продолжали общение с администраторами блогера, которые обещали заплатить обговоренную сумму, но вскоре потеряли связь. Не помогли обращения через трансляции и донаты.