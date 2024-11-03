Олег Киселев может возглавить грозненский «Динамо» в Суперлиге

«Динамо» отправил в отставку Никиту Кучеренко.

По информации телеграм-канала «Свободный агент», новым главным тренером грозненского клуба, который стартовал сезон в Суперлиге с 5 поражений, может стать Олег Киселев.

46-летний российский специалист был уволен из «Астаны» в феврале этого года. На его место пришел Фотис Такианос, который недавно потерял должность после крайне неудачного старта в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ (0-11).