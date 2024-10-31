«Оклахома» подписала однолетний контракт с Малефаем Леонсом

«Оклахома» подписала Малефая Леонса.

«Тандер» заключил с голландским тяжелым форвардом (25 лет, 206 см) стандартный контракт на один год.

Леонс два года подряд признавался лучшим оборонительным игроком конференции Миссури-Вэлли в NCAA. Он играл за «Оклахому» в Летней лиге и предсезонке.