«Оклахома» подписала однолетний контракт с Малефаем Леонсом
«Оклахома» подписала Малефая Леонса.
«Тандер» заключил с голландским тяжелым форвардом (25 лет, 206 см) стандартный контракт на один год.
Леонс два года подряд признавался лучшим оборонительным игроком конференции Миссури-Вэлли в NCAA. Он играл за «Оклахому» в Летней лиге и предсезонке.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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