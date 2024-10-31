Дрэймонд Грин о Джерри Стэкхаузе: «Он заставил всех отвечать за свою игру в защите»
Двукратный участник Матча всех звезд тренировал в NCAA и присоединился к штабу «Голден Стэйт» этим летом. Дрэймонд Грин описал принесенные им нововведения.
«Он добавил огня и ответственности за игру в защите. Ввел новые правила при игре в обороне. Мы все в НБА действуем похожим образом. Но он был настолько уверен в своих идеях, что нам не оставалось ничего другого, кроме как поверить в них. Он придал нам уверенности в нашей защите. Это все, о чем он говорит. Ни слова о нападении.
Он ввел новую систему оценки. Рассылает табели после каждой игры. И парни становятся куда более мотивированными. Любая мелочь – и твоя оценка снижается. У него огромный список всего, что ты делаешь. И ты не хочешь его увидеть. В нем много всего.
Так что он принес ответственность. И соревновательный момент, когда все пытаются попасть на вершину его списка. Это создает наш нынешний уровень защиты», – заключил форвард Голден Стэйт.
На данный момент «Уорриорз» занимают 2-е место по защитному рейтингу (98,4), уступая только «Оклахоме» (91,3).
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