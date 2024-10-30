Рейс «Барселоны» в Афины был задержан из-за урагана «Дана» в Испании
Ураган помешал «Барселоне» вовремя вылететь на матч с «Олимпиакосом» .
Несмотря на то, что вчера «Барселона» играла в Стамбуле с «Анадолу Эфесом» (97:88), клуб пострадал от урагана «Дана» в Испании.
Рейс «Барселоны» из Стамбула в Афины был задержан. Самолет, который должен был доставить команду в Грецию, не смог вылететь из аэропорта Валенсии.
Тем не менее, «Барселона» нашла решение и, как ожидается, прибудет в Афины чартерным рейсом турецкой авиакомпании.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости