Рейс «Барселоны» в Афины был задержан из-за урагана «Дана» в Испании

Ураган помешал «Барселоне» вовремя вылететь на матч с «Олимпиакосом» .

Несмотря на то, что вчера «Барселона» играла в Стамбуле с «Анадолу Эфесом » (97:88), клуб пострадал от урагана «Дана» в Испании.

Рейс «Барселоны» из Стамбула в Афины был задержан. Самолет, который должен был доставить команду в Грецию, не смог вылететь из аэропорта Валенсии.

Тем не менее, «Барселона » нашла решение и, как ожидается, прибудет в Афины чартерным рейсом турецкой авиакомпании.