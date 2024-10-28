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Василий Карасев: «После такого матча команду не за что хвалить»

Василий Карасев остался недоволен игрой МБА-МАИ.

Столичная команда уступила УНИКСу с крупным счетом 62:85. Единственным, кто преодолел планку в 10 очков в составе москвичей, стал форвард Андрей Зубков. На его счету 13 очков, 2 подбора и 1 блок-шот. Зубков добрался до отметки в 1000 подборов в Единой лиге ВТБ и вошел в пятерку лучших в истории турнира. Российский форвард лидирует по среднему количеству подборов (8,7) в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата.

 «Я думаю, что на матч с топовыми клубами уровня Евролиги команде не требуется дополнительный настрой. Мы должны выходить на площадку и показывать свои лучшие качества. Но часто этого не происходит. У УНИКСа глубокая скамейка, и самое главное, что каждый выкладывался на все 100 процентов.Соперники продемонстрировали хороший уровень жесткости, из-за чего у нас катастрофические проценты. Мы промазали много мячей из-под кольца, допустили потери. К этому ребята должны быть готовы. После такого матча команду не за что хвалить.Никто не говорил, что мы должны были одержать победу любой ценой. Важнее, какой уровень баскетбола показывают наши игроки. Зачастую происходили те вещи, которые меня совершенно не устраивали. Оппоненты совершили много свободных бросков в отрыве. Против нас играют жестко, и мы должны отвечать тем же. Молодые игроки, когда что-то не получается, начинают излишне нервничать, и привести их в нормальное состояние довольно сложно. Однако те ребята, которые играют первый сезон, должны прочувствовать, на каком уровне им нужно выступать.Большое количество потерь говорит о качестве нашего нападения, особенно под давлением. Моя команда допустила много ошибок и отдала мало результативных передач. Над этим нужно работать», – заявил главный тренер команды Василий Карасев.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoУНИКС
logoВасилий Карасев
logoЕдиная лига ВТБ
logoАндрей Зубков
logoМБА-МАИ
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