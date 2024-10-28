Василий Карасев о матче с УНИКСом: «Постараемся сыграть более широкой ротацией, потому что на ветеранов ложится колоссальная нагрузка»
Василий Карасев оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с УНИКСом.
«УНИКС не нуждается в представлении, это команда, которая обязательно будет бороться за медали, у казанцев классный состав, что по российским игрокам, что по легионерам. Где-то на старте сезона у них были определенные проблемы, но сейчас команда поднимается на привычные для себя лидерские позиции.
Для нас это будет очередная проверка, особенно для молодых игроков. Мы постараемся сыграть более широкой ротацией, потому что на ветеранов ложится колоссальная нагрузка, и усталость, конечно, накапливается», – считает главный тренер МБА-МАИ.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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