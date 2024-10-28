  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Василий Карасев о матче с УНИКСом: «Постараемся сыграть более широкой ротацией, потому что на ветеранов ложится колоссальная нагрузка»
0

Василий Карасев о матче с УНИКСом: «Постараемся сыграть более широкой ротацией, потому что на ветеранов ложится колоссальная нагрузка»

Василий Карасев оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с УНИКСом.

«УНИКС не нуждается в представлении, это команда, которая обязательно будет бороться за медали, у казанцев классный состав, что по российским игрокам, что по легионерам. Где-то на старте сезона у них были определенные проблемы, но сейчас команда поднимается на привычные для себя лидерские позиции.

Для нас это будет очередная проверка, особенно для молодых игроков. Мы постараемся сыграть более широкой ротацией, потому что на ветеранов ложится колоссальная нагрузка, и усталость, конечно, накапливается», – считает главный тренер МБА-МАИ.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoУНИКС
logoВасилий Карасев
logoЕдиная лига ВТБ
logoМБА-МАИ
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Лопатин о матче с МБА-МАИ: «Я настраиваюсь на все команды с одинаковой серьезностью»
сегодня, 06:29
Единая лига ВТБ. УНИКС примет МБА-МАИ
сегодня, 06:19
Аврамович, Миллер, Мун, Коновалов и Беленицкий – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
сегодня, 05:41
УНИКС – МБА-МАИ где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Единая лига ВТБ 28 октября
24 октября, 22:16Пользовательская новость
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Милуоки» стартовал в сезоне с двух поражений в трех матчах. У Дока Риверса все еще отрицательный баланс во главе команды
749 минут назад
Единая лига ВТБ. УНИКС примет МБА-МАИ
сегодня, 06:19
Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков, 11 подборов и 9 передач, «Оклахома» одержала 3-ю победу в сезоне
3сегодня, 06:07Видео
Аврамович, Миллер, Мун, Коновалов и Беленицкий – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
сегодня, 05:41
Чет Холмгрен и Аарон Несмит – авторы лучших моментов игрового дня НБА
4сегодня, 05:31Видео
45 очков Тайриза Макси помогли «Филадельфии» одержать первую победу в сезоне
13сегодня, 04:59Видео
«Майами» открыл статую Дуэйна Уэйда. В Сети ее подвергли критике
30сегодня, 04:41Фото
Стеф Карри не смог доиграть матч с «Клипперс» из-за проблем с голеностопом
6сегодня, 04:21
НБА. «Индиана» уступила «Филадельфии» в овертайме, «Клипперс» победили «Голден Стэйт» и другие результаты
143сегодня, 04:12
«Очень горжусь собой». Сегодня «Майами» откроет статую Дуэйна Уэйда
9вчера, 21:02
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Студентски центар» сыграет с ФМП
5 минут назад
«Хит», «Санз», «Бакс» и «Сиксерс» попробуют заполучить Пи Джей Такера, если он покинет «Клипперс»
112 минут назад
«Хьюстон» заинтересуется Джимми Батлером, если «Майами» сделает его доступным для обмена
121 минуту назад
Кендрик Перкинс: «Мои защитные показатели в плей-офф лучше, чем у Руди Гобера»
127 минут назад
Бен Симмонс несколько раз отдавал мяч в ситуациях, когда мог бросить из-под кольца
9сегодня, 06:57Видео
Андрей Лопатин о матче с МБА-МАИ: «Я настраиваюсь на все команды с одинаковой серьезностью»
сегодня, 06:29
Джеймс Харден по ошибке сделал передачу на судью во время матча с «Уорриорз»
2сегодня, 06:15Видео
Кайл Лаури оказался на паркете после обманного движения Тайриза Халибертона
3сегодня, 05:19Видео
Андрей Кириленко о матчах против Туниса и Ливии: «У нас есть уникальная возможность попробовать оптимальный состав»
3вчера, 20:19
Сергей Иванов: «Четверка лидеров Единой лиги ВТБ примерно равны по силе»
вчера, 20:12