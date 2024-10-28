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Велимир Перасович: «Когда команда работает и совершает 25 результативных передач, мы можем смотреть в будущее с оптимизмом»

УНИКС обыграл МБА-МАИ со счетом 85:62.

Исход матча решили Девон Акун-Перселл (21 очко) и Луи Лабери (16 очков), обновившие свои рекорды сезона по результативности.

«Прежде всего, поздравляю свою команду с победой. Мы начали игру в напряжении и совершали ошибки. Очевидно, что УНИКС переживает не лучший период. В начале мы не набирали легких очков, которые помогли бы нам переломить ход встречи. Однако когда команда работает и совершает 25 результативных передач, мы можем смотреть в будущее с оптимизмом.Если проанализировать игровое время, никто из баскетболистов не провел на площадке более 23 с небольшим минут. Я старался распределить нагрузку на лидеров команды так, чтобы они не проводили по 30-35 минут. Мы действительно использовали широкую ротацию, и каждый отметился очками. Только Дмитрий Кулагин реализовал два броска, так как в первой половине игра у него не пошла и это объяснимо его десятидневным отсутствием из-за болезни.Что касается восстановления травмированных игроков – это непростой процесс. У нас сложились очень неоднозначная предсезонная подготовка и начало сезона. Только вчера впервые за два с половиной месяца на тренировке УНИКС собрался весь ростер. Конечно, для полного восстановления нужно время. Сезон длинный, и я уверен, что УНИКС будет играть лучше. Повторюсь, это постепенный процесс, который нельзя ускорить по щелчку пальцев», – рассудил главный тренер Велимир Перасович.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoУНИКС
Велимир Перасович
logoЕдиная лига ВТБ
logoЛуи Лабери
logoМБА-МАИ
Девон Акун-Перселл
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