Хавьер Паскуаль: «Во второй четверти захватили преимущество и повели с большим отрывом – это предопределило исход»
Хавьер Паскуаль подвел итоги матча Лиги ВТБ с «Астаной».
Питерцы победили со счетом 99:64.
«Хочу поблагодарить «Астану». Во второй четверти мы захватили преимущество, повели с большим отрывом – это предопределило исход встречи.
Перед следующей игрой мы должны прибавить в темпе и выступить еще лучше», – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости