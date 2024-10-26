Хавьер Паскуаль: «Во второй четверти захватили преимущество и повели с большим отрывом – это предопределило исход»

Хавьер Паскуаль подвел итоги матча Лиги ВТБ с «Астаной».

Питерцы победили со счетом 99:64.

«Хочу поблагодарить «Астану». Во второй четверти мы захватили преимущество, повели с большим отрывом – это предопределило исход встречи.

Перед следующей игрой мы должны прибавить в темпе и выступить еще лучше», – сказал главный тренер «Зенита ».