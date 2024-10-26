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Единая лига ВТБ. «Зенит» в гостях сыграет с «Астаной»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях сыграет с казахстанской «Астаной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Локомотив-Кубань – 9-0, ЦСКА – 7-1, Зенит – 6-2, УНИКС – 6-3, Пари Нижний Новгород – 6-3, Самара – 3-4, Автодор – 3-6, Уралмаш – 3-6, МБА-МАИ – 3-6, Парма – 3-6, Енисей – 3-6, Астана – 0-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
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