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Патрик Беверли выдержал 25-часовой пост Йом-Кипур

Патрик Беверли рассказал в соцсетях, как постился в течение 25 часов.

Разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив» признался, что было трудно, но в конце концов он выдержал пост.

После разговора с израильскими партнерами по команде Беверли решил попробовать пост Йом-Кипур, который является святой практикой в ​​иудаизме. Чтобы успешно завершить пост, человеку необходимо воздерживаться от любой еды и питья в течение 25 часов.

«Разум превыше всего», — написал Беверли.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Патрика Беверли в соцсети X
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