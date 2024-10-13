Патрик Беверли выдержал 25-часовой пост Йом-Кипур

Патрик Беверли рассказал в соцсетях, как постился в течение 25 часов.

Разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив » признался, что было трудно, но в конце концов он выдержал пост.

После разговора с израильскими партнерами по команде Беверли решил попробовать пост Йом-Кипур, который является святой практикой в ​​иудаизме. Чтобы успешно завершить пост, человеку необходимо воздерживаться от любой еды и питья в течение 25 часов.

«Разум превыше всего», — написал Беверли .