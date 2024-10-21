«Хапоэль Тель-Авив» сообщил о подписании Антонио Блэйкни

Антонио Блэйкни продолжит карьеру в «Хапоэле».

Американский защитник (28 лет, 193 см) присоединился к израильскому клубу после двух сезонов в Китае. В прошлом розыгрыше чемпионата баскетболист набирал 30,5 очка, 7,1 подбора и 4,3 передачи, реализуя 41,1% бросков из-за дуги.

Блэйкни провел 76 игр в НБА за «Чикаго », на его счету – 7,5 очков за 15 минут в среднем.

Интерес к защитнику также проявлял «Монако».