Сыновья Карлоса Бузера будут выступать за университет Дьюк

Кэмерон и Кэйден Бузеры присоединятся к программе университета Дьюк.

Близнецы занимают 2-е (Кэмерон) и 17-е места в прогнозе ESPN на драфт-2026 года.

Карлос Бузер провел три года, играя за Дьюк. Известный форвард 2 раза принимал участие в Матче всех звезд и 1 раз попал в третью символическую пятерку сезона.