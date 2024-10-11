Сыновья Карлоса Бузера будут выступать за университет Дьюк
Кэмерон и Кэйден Бузеры присоединятся к программе университета Дьюк.
Близнецы занимают 2-е (Кэмерон) и 17-е места в прогнозе ESPN на драфт-2026 года.
Карлос Бузер провел три года, играя за Дьюк. Известный форвард 2 раза принимал участие в Матче всех звезд и 1 раз попал в третью символическую пятерку сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on ESPN в сети X
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