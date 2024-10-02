Суперкубок Европы. Женщины «Фенербахче» – «Бешикташ»

Сегодня в Стамбуле будет разыгран женский Суперкубок Европы.

Победитель Евролиги «Фенербахче» встретится с победителем Еврокубка «Бешикташем ». Суперкубок Европы Женщины Стамбул Фенербахче – Бешикташ 2 октября. 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.