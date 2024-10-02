Суперкубок Европы. Женщины «Фенербахче» – «Бешикташ»
Сегодня в Стамбуле будет разыгран женский Суперкубок Европы.
Победитель Евролиги «Фенербахче» встретится с победителем Еврокубка «Бешикташем».
Женщины
Стамбул
Фенербахче – Бешикташ
2 октября. 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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